TBMM Başkanı Şentop: Şehidimize Allah'tan rahmet diliyorum

TÜRKİYE Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop, Irak'ın kuzeyinde bulunan Başika (Gedu) üs bölgesine düzenlenen roketli saldırıyla ilgili yaptığı açıklamada, "Şehidimize Allah'tan rahmet, ailesine ve aziz milletimize başsağlığı diliyorum" dedi.

TÜRKİYE Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop, Irak'ın kuzeyinde bulunan Başika (Gedu) üs bölgesine düzenlenen roketli saldırıyla ilgili yaptığı açıklamada, "Şehidimize Allah'tan rahmet, ailesine ve aziz milletimize başsağlığı diliyorum" dedi.

TBMM Başkanı Şentop, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Irak'ın kuzeyinde bulunan Başika üs bölgesine gerçekleştirilen hain saldırı sonucu bir askerimiz şehit oldu ve bir çocuk yaralandı. Şehidimize Allah'tan rahmet, ailesine ve aziz milletimize başsağlığı, yaralanan küçük çocuğa da acil şifalar diliyorum" ifadelerini kullandı.

Haber: ANKARA,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı