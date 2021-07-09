TBMM Başkanı Şentop, Şarköy'de Küçük Sanayi Sitesi esnafıyla bir araya geldi
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TBMM Başkanı Şentop, Şarköy'de Küçük Sanayi Sitesi esnafıyla bir araya geldi

Anadolu Ajansı - Haberler | Güncel

TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un program alanına gelişi Katılımcılardan görüntüler TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un konuşması Şentop'a hediye takdimi TEKİRDAĞ - TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Tekirdağ programı kapsamında Şarköy ilçesinde Küçük Sanayi Sitesi esnafıyla bir araya geldi.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un program alanına gelişi

Katılımcılardan görüntüler

TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un konuşması

Şentop'a hediye takdimi TEKİRDAĞ - TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Tekirdağ programı kapsamında Şarköy ilçesinde Küçük Sanayi Sitesi esnafıyla bir araya geldi.

TBMM Başkanı Şentop, Şarköy'de Küçük Sanayi Sitesi esnafıyla bir araya geldi
TBMM Başkanı Şentop, Şarköy'de Küçük Sanayi Sitesi esnafıyla bir araya geldi
TBMM Başkanı Şentop, Şarköy'de Küçük Sanayi Sitesi esnafıyla bir araya geldi
TBMM Başkanı Şentop, Şarköy'de Küçük Sanayi Sitesi esnafıyla bir araya geldi

Kaynak: Anadolu Ajansı

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