TBMM Başkanı Şentop, Şarköy'de Küçük Sanayi Sitesi esnafıyla bir araya geldi
TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un program alanına gelişi Katılımcılardan görüntüler TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un konuşması Şentop'a hediye takdimi TEKİRDAĞ - TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Tekirdağ programı kapsamında Şarköy ilçesinde Küçük Sanayi Sitesi esnafıyla bir araya geldi.
TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un program alanına gelişi
Katılımcılardan görüntüler
TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un konuşması
Şentop'a hediye takdimi TEKİRDAĞ - TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Tekirdağ programı kapsamında Şarköy ilçesinde Küçük Sanayi Sitesi esnafıyla bir araya geldi.
Kaynak: Anadolu Ajansı