TBMM Başkanı Şentop, Sarıkamış şehitlerini andı
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TBMM Başkanı Şentop, Sarıkamış şehitlerini andı

22.12.2020 17:59 | Son Güncelleme: 22.12.2020 18:02
TBMM Başkanı Şentop, Sarıkamış şehitlerini andı

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Sarıkamış Harekatı'nın 106. yılı dolayısıyla mesaj yayımladı.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Sarıkamış Harekatı'nın 106. yılı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Şentop sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Sarıkamış Harekatı'nın 106. yıl dönümünde, Allahuekber Dağları'nda gözünü kırpmadan vatanı için Peygamberin aguşuna koşan şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyorum. Uğruna şehit düştükleri vatanımız emin ellerdedir ve kıyamete kadar baki kalacaktır."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sinan Uslu

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