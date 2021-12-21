TBMM Başkanı Şentop Samsun'da sempozyuma katılacak - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

TBMM Başkanı Şentop Samsun'da sempozyuma katılacak

TBMM Başkanı Şentop Samsun'da sempozyuma katılacak
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

28 Aralık tarihlerinde düzenlenecek "İstiklal Marşı ve Mehmet Akif Ersoy Sempozyumu" onursal başkanlığını yapmak üzere Samsun'a gelecek.

SAMSUN (İHA) - 28 Aralık tarihlerinde düzenlenecek "İstiklal Marşı ve Mehmet Akif Ersoy Sempozyumu" onursal başkanlığını yapmak üzere Samsun'a gelecek.

27 Aralık Pazartesi günü 09.30'da Ondokuz Mayıs Üniversitesi Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'ndeki sempozyumun açılışına katılacak olan TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop burada bir de konuşma yapacak.

Sempozyumun 28 Aralık Salı günündeki oturumları ise Samsun Büyükşehir Belediyesi Atakum Sanat Merkezi'nde olacak. TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop ile birlikte Samsun Valisi Doç. Dr. Zülkif Dağlı, Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir ve Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yavuz Ünal sempozyumun onursal başkanlığını yapacak. Sempozyum, çok sayıda üniversiteden akademisyenlerin katılımıyla yapılacak. - SAMSUN

Ücret ve maaşların asgari ücret tutarından gelir ve damga vergisi alınmamasını da içeren kanun teklifi, Plan ve Bütçe Komisyonunda kabul edildi.

Ücret ve maaşların asgari ücret tutarından gelir ve damga vergisi alınmamasını da içeren kanun teklifi, Plan ve Bütçe Komisyonunda kabul edildi.

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title