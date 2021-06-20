CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, A Milli Erkek Voleybol Takımını kutladı
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Avrupa Altın Ligi'nde şampiyon olan A Milli Erkek Voleybol Takımını tebrik etti.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Avrupa Altın Ligi'nde şampiyon olan A Milli Erkek Voleybol Takımını tebrik etti.
Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabındaki paylaşımda, "Üst üste ikinci kez Avrupa Altın Ligi şampiyonu olan, bizlere bir kez daha büyük bir gurur yaşatan A Milli Erkek Voleybol Takımımızı yürekten kutluyorum. Tebrikler Filenin Efeleri." ifadelerini kullandı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Özcan Yıldırım