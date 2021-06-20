CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, A Milli Erkek Voleybol Takımını kutladı
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CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, A Milli Erkek Voleybol Takımını kutladı

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, A Milli Erkek Voleybol Takımını kutladı
Anadolu Ajansı / Özcan Yıldırım - Haberler | Politika

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Avrupa Altın Ligi'nde şampiyon olan A Milli Erkek Voleybol Takımını tebrik etti.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Avrupa Altın Ligi'nde şampiyon olan A Milli Erkek Voleybol Takımını tebrik etti.

Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabındaki paylaşımda, "Üst üste ikinci kez Avrupa Altın Ligi şampiyonu olan, bizlere bir kez daha büyük bir gurur yaşatan A Milli Erkek Voleybol Takımımızı yürekten kutluyorum. Tebrikler Filenin Efeleri." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Özcan Yıldırım

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CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, A Milli Erkek Voleybol Takımını kutladı - Haberler
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