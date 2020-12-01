TBMM Başkanı Şentop: "Salgına karşı tedbirimiz kadar güçlüyüz"

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Kovid-19'la mücadeleye ilişkin, "Bize düşen sağlığımızı ve sevdiklerimizi korumak için tedbirlere sımsıkı riayet etmektir.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Kovid-19'la mücadeleye ilişkin, "Bize düşen sağlığımızı ve sevdiklerimizi korumak için tedbirlere sımsıkı riayet etmektir. Unutmayalım, salgına karşı tedbirimiz kadar güçlüyüz." dedi.

Şentop, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Kovid-19'a karşı alınan yeni tedbirler konusunda değerlendirmelerde bulundu.

Dünyayı etkisi altına alan Kovid-19 salgınına karşı hükümetin aldığı yeni tedbirleri Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ilan ettiğini hatırlatan Şentop, "Bize düşen, sağlığımızı ve sevdiklerimizi korumak için tedbirlere sımsıkı riayet etmektir. Unutmayalım, salgına karşı tedbirimiz kadar güçlüyüz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sinan Uslu