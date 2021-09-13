TBMM Başkanı Şentop, Sakarya Zaferi'nin 100. yılını kutladı - Haberler
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TBMM Başkanı Şentop, Sakarya Zaferi'nin 100. yılını kutladı

AA / Aynur Ekiz - Haberler | Politika
TBMM Başkanı Şentop, Sakarya Zaferi'nin 100. yılını kutladı

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Sakarya Meydan Muharebesi'nin 100. yılını kutladı.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Sakarya Meydan Muharebesi'nin 100. yılını kutladı.

Şentop, sosyal medya hesabı Twitter'dan paylaştığı mesajında, "22 gün süren destansı mücadelenin sonunda kazandığımız Sakarya Meydan Muharebesi'nin 100. yıl dönümünde, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve mücadele arkadaşları olmak üzere bütün kahramanlarımızı ve şehitlerimizi rahmet ve şükranla anıyorum." ifadelerine yer verdi.

AA / Aynur Ekiz - Son Dakika Haberleri
Son dakika haber | Cumhurbaşkanı Erdoğan Sakarya Zaferi'nin 100. Yılı Kutlama Programı'nda konuştu: (1)

Son dakika haber | Cumhurbaşkanı Erdoğan Sakarya Zaferi'nin 100. Yılı Kutlama Programı'nda konuştu: (1)

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Haber: TBMM Başkanı Şentop, Sakarya Zaferi'nin 100. yılını kutladı - Haberler
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