TBMM Başkanı Şentop, Sakarya Zaferi'nin 100. yılını kutladı

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Sakarya Meydan Muharebesi'nin 100. yılını kutladı.

Şentop, sosyal medya hesabı Twitter'dan paylaştığı mesajında, "22 gün süren destansı mücadelenin sonunda kazandığımız Sakarya Meydan Muharebesi'nin 100. yıl dönümünde, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve mücadele arkadaşları olmak üzere bütün kahramanlarımızı ve şehitlerimizi rahmet ve şükranla anıyorum." ifadelerine yer verdi.