TBMM Başkanı Şentop: Rusya-Ukrayna gerilimi, tüm dünya için risk barındırıyor

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Gürcistan'ın başkenti Tiflis'te basın mensuplarına Rusya- Ukrayna krizini değerlendirdi. Şentop, krize ilişkin yaptığı açıklamada, "Hem bölge hem de daha geniş anlamda ve ölçekte Avrupa için belki daha geniş ölçekte bütün dünya için ciddi risk potansiyelleri barındırıyor bu durum" dedi.

Rusya- Ukrayna arasında yaşanan gelişmelere de değinen Şentop, "Tabii haklı olarak Rusya ile Ukrayna arasındaki bu gerilim, gerginlik sadece iki ülke arasındaki bir gerginlikten ibaret değil, hepimizin takip ettiği gibi aslında bütün dünya olaya müdahil, konuyla ilgili açıklama yapmayan bir dışişleri bakanı, bir devlet başkanı, bir başbakan kalmadı dünyada. Çünkü hakikaten hem bölge hem de daha geniş anlamda ve ölçekte Avrupa için belki daha geniş ölçekte bütün dünya için ciddi risk potansiyelleri barındırıyor bu durum. Bu bakımdan biz Türkiye olarak iki ülke arasındaki anlaşmazlıkların, ihtilafların barışçıl yollarla, müzakere ve diyalog yoluyla çözülmesi gerektiğini düşünüyoruz" dedi.

TBMM Başkanı Şentop, savaşları başlatmanın kolay olduğunu ancak etkilerini ve zararlarını durdurmanın mümkün olmadığını vurgulayarak, "Büyük savaşların, dünya savaşlarının da basit bazı olayların ateşlemesi sonucu geliştiğini, ortaya çıktığını biliyoruz. Başlatmak kolaydır da bunun etkilerini, zararlarını durdurabilmek, tahmin edebilmek, öngörebilmek mümkün değildir. İkincisi tabii askerler, silahlı kuvvetler, savaş makineleri kendi aralarında çatışacak ama bu işin büyük zararını tabii halklar görüyor. Sonuç itibarıyla devletler savaşıyor ama halklar bunun zararını görüyor, yaşıyor. Bu bakımdan yani burada herkesin dikkatle hareket etmesi, tansiyonu yükseltecek, olayları tahrik edecek açıklamalar yapmak yerine olayların nasıl daha barışçıl yollarla, diyalogla, müzakere ile çözülebileceğine dair fikir üretmesi, bu konuda öncülük yapması doğru olur" dedi.

Demirören Haber Ajansı - Dünya