TBMM Başkanı Şentop: Rusya'nın başlattığı askeri harekat kabul edilemez

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, "Rusya Federasyonu tarafından Ukrayna'ya başlatılan askeri harekatı kabul edilemez buluyoruz" dedi.

TBMM Başkanı Şentop, yaptığı yazılı açıklamada, Rusya'nın Ukrayna'ya başlattığı askeri harekata ilişkin değerlendirmede bulundu. Şentop, "Rusya Federasyonu tarafından Ukrayna'ya başlatılan askeri harekatı kabul edilemez buluyoruz. Bu saldırı, başta bölgemizin istikrarı olmak üzere dünyada barış ve güvenliği sarsabilecek tehlikeli bir adımdır. Dostluk ve iyi komşuluk ilişkilerimiz bulunan Rusya Federasyonu ve Ukrayna'nın bu meseleyi uluslararası hukuk ve Minsk Mutabakatları çerçevesinde, diplomasi ve diyalog yoluyla acilen çözüme kavuşturması en samimi dileğimizdir. Savaşın kazananı olmayacağını bir kere daha hatırlatırken Ukrayna'nın siyasi birliği, egemenliği ve toprak bütünlüğünü desteklediğimizin altını çiziyoruz" dedi.

Demirören Haber Ajansı - Politika