TBMM Başkanı Şentop, Rusya Duması Başkanı Volodin ile telefonda görüştü
SON DAKİKA: Barış Pınarı Harekatı'nda ikinci gün! İşte anbean yaşananlar

TBMM Başkanı Şentop, Rusya Duması Başkanı Volodin ile telefonda görüştü

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Rusya Federasyonu Devlet Duması Başkanı Vyaçeslav Volodin ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

10.10.2019 15:56
TBMM Başkanı Şentop, Rusya Duması Başkanı Volodin ile telefonda görüştü

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Rusya Federasyonu Devlet Duması Başkanı Vyaçeslav Volodin ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede, 11-12 Ekim tarihlerinde İstanbul'da gerçekleştirilecek "Terörle Mücadele ve Bölgesel Bağlantılılığın Güçlendirilmesi" konulu 3. Parlamento Başkanları Konferansı'na ilişkin konular ele alındı.

Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et