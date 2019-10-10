TBMM Başkanı Şentop, Rusya Duması Başkanı Volodin ile telefonda görüştü
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Rusya Federasyonu Devlet Duması Başkanı Vyaçeslav Volodin ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
10.10.2019 15:56
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Rusya Federasyonu Devlet Duması Başkanı Vyaçeslav Volodin ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Görüşmede, 11-12 Ekim tarihlerinde İstanbul'da gerçekleştirilecek "Terörle Mücadele ve Bölgesel Bağlantılılığın Güçlendirilmesi" konulu 3. Parlamento Başkanları Konferansı'na ilişkin konular ele alındı.
Kaynak: AA