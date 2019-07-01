TBMM Başkanı Şentop, Rusya'da - MOSKOVA
- Görüşmelerden görüntüler TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un konuşması MOSKOVA - TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Endonezya ve Pakistan heyetleriyle bir araya geldi.
- Görüşmelerden görüntüler
TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un konuşması
MOSKOVA - TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Endonezya ve Pakistan heyetleriyle bir araya geldi.
Kaynak: AA
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