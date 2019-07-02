TBMM Başkanı Şentop, Rusya'da Meçhul Asker Anıtı'nı ziyaret etti

TBMM Başkanı Şentop, Rusya'da Meçhul Asker Anıtı'nı ziyaret etti

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Rusya'da Meçhul Asker Anıtı'nı ziyaret etti.

TBMM Başkanı Şentop, Rusya'da Meçhul Asker Anıtı'nı ziyaret etti

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Rusya'da Meçhul Asker Anıtı'nı ziyaret etti.

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop, Rusya'nın başkenti Moskova'da Meçhul Asker Anıtı'nı ziyaret etti. TBMM Başkanı Şentop, anıta çelenk bıraktı. Şentop çelenk töreninin ardından yetkililerle birlikte tarihi Kızıl Meydan'ı gezdi. - MOSKOVA

Kaynak: İHA
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