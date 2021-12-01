TBMM Başkanı Şentop, Romanya Milli Günü'nü kutladı

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Romanya Milli Günü'nü kutladı.

Şentop, Romanya Temsilciler Meclisi Başkanı Ion-Marcel Cıolacu ve Romanya Senatosu Başkanı Florin-Vasile Cıtu'ya, Romanya Milli Günü dolayısıyla tebrik mektubu gönderdi.

Mustafa Şentop, mektubunda, Romanya Temsilciler Meclisi Başkanı seçilen Cıolacu'yu ve Romanya Senatosu Başkanı seçilen Cıtu'ya tebrik ederek, Romanya Milli Günü'nü kutladığını ifade etti.

Köklü bir geçmişten kuvvetini alan iki ülke arasındaki çok yönlü iş birliğinin stratejik ortaklık düzeyine çıkartılmasının, bu sene onuncu yıl dönümünün idrak edildiğini kaydeden Şentop, "Bu süreçte, ikili ilişkilerimizin her boyutta daha üst seviyeye ulaşmasından ve parlamentolarımız arasındaki mevcut iş birliğinin ikili düzeyde ve Avrupa Birliği başta olmak üzere çok-taraflı platformlarda güçlenerek devam etmesinden memnuniyet duyuyorum." görüşünü paylaştı.

TBMM Başkanı Şentop, Romanya Temsilciler Meclisi ve Romanya Senatosu üyelerine çalışmalarında başarılar diledi.

AA / Aynur Ekiz - Son Dakika Haberleri

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