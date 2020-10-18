TBMM Başkanı Şentop, resmi olmayan sonuçlara göre KKTC Cumhurbaşkanı seçilen Tatar'ı kutladı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

TBMM Başkanı Şentop, resmi olmayan sonuçlara göre KKTC Cumhurbaşkanı seçilen Tatar'ı kutladı

18.10.2020 20:23 | Son Güncelleme: 18.10.2020 20:26
TBMM Başkanı Şentop, resmi olmayan sonuçlara göre KKTC Cumhurbaşkanı seçilen Tatar'ı kutladı

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, KKTC'de yapılan Cumhurbaşkanlığı seçimlerini resmi olmayan sonuçlara göre kazanan Başbakan Ersin Tatar'ı tebrik etti.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, KKTC'de yapılan Cumhurbaşkanlığı seçimlerini resmi olmayan sonuçlara göre kazanan Başbakan Ersin Tatar'ı tebrik etti.

TBMM Başkanı Şentop, Tatar'ın seçilmesi dolayısıyla resmi Twitter hesabından paylaşımda bulundu.

Şentop, paylaşımında, "Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde bugün yapılan Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin sonucuna göre KKTC'nin 5. Cumhurbaşkanı seçilen Sayın Ersin Tatar'ı tebrik ediyorum. Seçim sonuçlarının KKTC halkına hayırlı olmasını diliyorum." ifadelerine yer verdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Seval Ocak Adıyaman

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Bülent Turan Muharrem İnce Devlet Bahçeli Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Emrah Şevval Sam Sezen Aksu İbrahim Tatlıses
Spor Can Bartu Ozan Tufan Fatih Terim Gökhan Gönül Eddie Newton
Daha Fazla Türk Ekim Ermeni Ateşkes
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: TBMM Başkanı Şentop, resmi olmayan sonuçlara göre KKTC Cumhurbaşkanı seçilen Tatar'ı kutladı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 18.10.2020 20:26:32. #1.14#
title