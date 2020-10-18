TBMM Başkanı Şentop, resmi olmayan sonuçlara göre KKTC Cumhurbaşkanı seçilen Tatar'ı kutladı

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, KKTC'de yapılan Cumhurbaşkanlığı seçimlerini resmi olmayan sonuçlara göre kazanan Başbakan Ersin Tatar'ı tebrik etti.