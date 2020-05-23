TBMM Başkanı Şentop, Ramazan Bayramı'nı kutladı TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Türk milletinin ve İslam aleminin Ramazan Bayramı'nı kutladı.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Türk milletinin ve İslam aleminin Ramazan Bayramı'nı kutladı.

Şentop, Ramazan Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajda, benzersiz bir ibadet olan oruca ev sahipliği yapan rahmet ve bereket ayı Ramazan-ı Şerif'in tamamlandığını anımsattı.

"Ramazan ayında tutulan oruçlarla vücut bulan iklim, belli sınırlara uymanın çok ötesinde, sabrın, tefekkürün ve yaşadığımız hayatla ilgili samimi bir muhasebenin manevi atmosferidir aynı zamanda." değerlendirmesinde bulunan Şentop, şunları kaydetti:

"Malum salgın sebebiyle bu ramazan, daha öncekilerde olduğu gibi, sevdiklerimizle, dostlarımızla iftar sofralarında birlikte olamadık. O yüzden biraz buruk ve hüzünlü geçti bu güzel günler. Şimdi yeryüzünün her köşesinde oruçla ve ibadetleriyle Rabbine yönelen herkes için bayram vakti. Aziz milletimizin ve bütün İslam aleminin Ramazan Bayramı'nı tebrik ediyorum. Yaşanan sıkıntılı günlerin geride kalmasına ve bütün hastaların şifa bulmasına vesile olmasını Cenabıhak'tan niyaz ediyorum."

Kaynak: AA