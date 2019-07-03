TBMM Başkanı Şentop, Putin ile görüştü

TBMM Başkanı Mustafa Şentop Moskova'da düzenlenen '2'nci Uluslararası Parlamentarizmin Gelişimi Forumu' kapanışına katılan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile baş başa bir görüşme gerçekleştirdi.

Forumun yapıldığı Crown Plaza'da gerçekleşen görüşmede, Türkiye ile Rusya arasındaki ilişkiler ele alındı. Görüşmede, Rusya Federasyonu Konseyi Başkanı Valentina Matviyenko ile Rusya Duma Başkanı Vyaçeslav Volodin de hazır bulundu. Şentop, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Putin arasındaki yoğun görüşme trafiğine atıfta bulunarak, görüşmede iki ülke parlamentoları olarak ilişkilerin daha ileri taşınması için çalıştıklarını belirtti.

TBMM Başkanı, önceki gün yaşanan ve 14 Rus askerinin hayatını kaybettiği kaza ile ilgili de Rusya Devlet Başkanı Putin'e taziyelerini sunarak başsağlığı dileğinde bulundu.

Kaynak: DHA

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