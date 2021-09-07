TBMM Başkanı Şentop: "Popülist siyasetçiler ve medya tarafından normalleştirilmeye çalışılan dezenformasyon ve nefret söylemi tıpkı Covid-19 gibi...
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

TBMM Başkanı Şentop: "Popülist siyasetçiler ve medya tarafından normalleştirilmeye çalışılan dezenformasyon ve nefret söylemi tıpkı Covid-19 gibi...

TBMM Başkanı Şentop: 'Popülist siyasetçiler ve medya tarafından normalleştirilmeye çalışılan dezenformasyon ve nefret söylemi tıpkı Covid-19 gibi...
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Avusturya'nın başkenti Viyana'da Parlamentolar Arası Birlik (PAB) tarafından düzenlenen 5.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Avusturya'nın başkenti Viyana'da Parlamentolar Arası Birlik (PAB) tarafından düzenlenen 5. Dünya Parlamento Başkanları Konferansı'nda, "Popülist siyasetçiler ve medya tarafından normalleştirilmeye çalışılan dezenformasyon ve nefret söylemi tıpkı Covid-19 gibi 21'inci asrın bir başka salgını" dedi.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Avusturya'nın başkenti Viyana'da Parlamentolar Arası Birlik tarafından düzenlenen 5. Dünya Parlamento Başkanları Konferansı'na katıldı. Cenevre merkezli, 179 parlamentonun üyesi olduğu PAB'ın düzenlediği ve yüzden fazla ülkenin parlamento başkanlarının bir araya geldiği konferansta Şentop'a, TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Akif Çağatay Kılıç, PAB Türk Grubu Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Ravza Kavakcı Kan ile TBMM Türkiye-Avusturya Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı ve AK Parti Adıyaman Milletvekili Muhammed Fatih Toprak eşlik etti.

Şentop, konferansta "Çevrim içi ve çevrim dışı ortamlarda yanlış bilgilendirme ve nefret söylemiyle mücadele, daha güçlü yasal düzenlemeler gerektirmektedir" başlıklı önergesi üzerine konuşarak, parlamento başkanlarına dezenformasyon ve nefret söylemine karşı hukuki düzenleme yapılması çağrısında bulundu. Şentop, "Popülist siyasetçiler ve medya tarafından normalleştirilmeye çalışılan dezenformasyon ve nefret söylemi tıpkı Covid-19 gibi '21'inci asrın bir başka salgını' olarak tanımlanabilir. Bu noktada demokratik devletlerimizin ve parlamentolarımızın salgını ortadan kaldıracak aşıyı geliştirmesi gerektiğini düşünüyorum. Bunun tek çözüm yolu, söz konusu zehirli söyleme karşı hukuk çerçevesinde mücadele etmek için en isabetli kanunları yapmaktır" dedi.

Şentop, "Günümüzde bazı sosyal medya platformları yalan haber, iftira, terör propagandası, darbe çağrısı, itibar suikastı, hedef gösterme, nefret söylemi ve ırkçılığın beşiği olmuş vaziyette. Bu bağlamda karşı karşıya bulunduğumuz en büyük tehditlerden biri dijital faşizm" ifadelerini kullandı.

Şentop ayrıca, "Uluslararası çok uluslu şirketler, ulusal kanunları ve hukuk düzeni geliştirme arzusunda. Burada parlamentoların birlikte hareket etmesi gerektiği kanaatindeyim" dedi. - VİYANA

TBMM Başkanı Şentop: 'Popülist siyasetçiler ve medya tarafından normalleştirilmeye çalışılan dezenformasyon ve nefret söylemi tıpkı Covid-19 gibi...
TBMM Başkanı Şentop: 'Popülist siyasetçiler ve medya tarafından normalleştirilmeye çalışılan dezenformasyon ve nefret söylemi tıpkı Covid-19 gibi...
TBMM Başkanı Şentop: 'Popülist siyasetçiler ve medya tarafından normalleştirilmeye çalışılan dezenformasyon ve nefret söylemi tıpkı Covid-19 gibi...
TBMM Başkanı Şentop: 'Popülist siyasetçiler ve medya tarafından normalleştirilmeye çalışılan dezenformasyon ve nefret söylemi tıpkı Covid-19 gibi...
TBMM Başkanı Şentop: 'Popülist siyasetçiler ve medya tarafından normalleştirilmeye çalışılan dezenformasyon ve nefret söylemi tıpkı Covid-19 gibi...
TBMM Başkanı Şentop: 'Popülist siyasetçiler ve medya tarafından normalleştirilmeye çalışılan dezenformasyon ve nefret söylemi tıpkı Covid-19 gibi...
TBMM Başkanı Şentop: 'Popülist siyasetçiler ve medya tarafından normalleştirilmeye çalışılan dezenformasyon ve nefret söylemi tıpkı Covid-19 gibi...
TBMM Başkanı Şentop: 'Popülist siyasetçiler ve medya tarafından normalleştirilmeye çalışılan dezenformasyon ve nefret söylemi tıpkı Covid-19 gibi...
TBMM Başkanı Şentop: 'Popülist siyasetçiler ve medya tarafından normalleştirilmeye çalışılan dezenformasyon ve nefret söylemi tıpkı Covid-19 gibi...

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

TBMM Başkanı Şentop'tan parlamento başkanlarına dezenformasyon ve nefret söylemine karşı hukuki düzenleme çağrısı Açıklaması
TBMM Başkanı Şentop'tan parlamento başkanlarına dezenformasyon ve nefret söylemine karşı hukuki düzenleme çağrısı Açıklaması
TBMM Başkanı Şentop: 'Dezenformasyon ve nefret söylemi tıpkı Kovid-19 gibi '21'inci asrın bir başka salgını' olarak tanımlanabilir'
TBMM Başkanı Şentop: "Dezenformasyon ve nefret söylemi tıpkı Kovid-19 gibi '21'inci asrın bir başka salgını' olarak tanımlanabilir"

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Tanju Özcan Mustafa Şentop Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Bülent Ersoy Derya Şensoy Defne Samyeli Rasim Öztekin
Spor Marcao Umut Meraş Ünal Karaman Sergen Yalçın Halil İbrahim Dervişoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
TBMM Başkanı Şentop: "Popülist siyasetçiler ve medya tarafından normalleştirilmeye çalışılan dezenformasyon ve nefret söylemi tıpkı Covid-19 gibi... - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 7.9.2021 20:08:11. #1.14#

title