TBMM Başkanı Şentop: "PKK'ya ve bütün iş birlikçilerine binlerce kez lanet"

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, "PKK'ya ve bütün iş birlikçilerine tekrar lanet; binlerce kez lanet." paylaşımında bulundu.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, "PKK'ya ve bütün iş birlikçilerine tekrar lanet; binlerce kez lanet." paylaşımında bulundu.

Şentop, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"Mel'un terör örgütü = PKK. terör örgütü = PKK. Adını değil zamirini telaffuz etmiştik. Adını telaffuzda bir sorun gördüğümüzden veya çekindiğimizden değil. PKK'ya ve bütün işbirlikçilerine tekrar lanet; binlerce kez lanet... Buyrun..."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ertuğrul Subaşı