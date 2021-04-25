TBMM Başkanı Şentop, Pençe-Şimşek Harekatı'nda şehit olan asker için başsağlığı diledi
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TBMM Başkanı Şentop, Pençe-Şimşek Harekatı'nda şehit olan asker için başsağlığı diledi

TBMM Başkanı Şentop, Pençe-Şimşek Harekatı'nda şehit olan asker için başsağlığı diledi
Anadolu Ajansı / Ertuğrul Subaşı - Haberler | Politika

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Pençe-Şimşek Harekatı'nda şehit olan asker için başsağlığı dileğinde bulundu.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Pençe-Şimşek Harekatı'nda şehit olan asker için başsağlığı dileğinde bulundu.

Şentop, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Kuzey Irak'ta yürütülen Pençe-Şimşek Harekatı'nda şehit olan kahraman askerimiz Piyade Uzman Çavuş Aygün Çakar'a, Allah'tan rahmet, ailesine sabır niyaz ediyorum. Aziz milletimizin başı sağ olsun." ifadesini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ertuğrul Subaşı

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