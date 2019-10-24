TBMM Başkanı Şentop, Parlamento Başkanları Konferansı aile fotoğrafında
CANLI YAYIN: Cumhurbaşkanı Erdoğan Kaymakam Adayları Kura Töreninde Konuşuyor

TBMM Başkanı Şentop, Parlamento Başkanları Konferansı aile fotoğrafında

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Fransa'nın Strazburg kentinde düzenlenen Avrupa Parlamento Başkanları Konferansı'na katılan ülkelerin parlamento başkanları ile aile fotoğrafı çektirdi.

24.10.2019 14:55
TBMM Başkanı Şentop, Parlamento Başkanları Konferansı aile fotoğrafında

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Fransa'nın Strazburg kentinde düzenlenen Avrupa Parlamento Başkanları Konferansı'na katılan ülkelerin parlamento başkanları ile aile fotoğrafı çektirdi.

Fransa'nın Strazburg kentinde düzenlenen Avrupa Parlamento Başkanları Konferansı'na katılan ülkelerin parlamento başkanları aile fotoğrafı çekildi. Toplantıda Türkiye'yi temsil eden TBMM Başkanı Mustafa Şentop da fotoğrafta yer aldı.

(İHA)

Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et