TBMM Başkanı Şentop, Parlamento Başkanları Konferansı aile fotoğrafında
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Fransa'nın Strazburg kentinde düzenlenen Avrupa Parlamento Başkanları Konferansı'na katılan ülkelerin parlamento başkanları ile aile fotoğrafı çektirdi.
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Fransa'nın Strazburg kentinde düzenlenen Avrupa Parlamento Başkanları Konferansı'na katılan ülkelerin parlamento başkanları ile aile fotoğrafı çektirdi.
Fransa'nın Strazburg kentinde düzenlenen Avrupa Parlamento Başkanları Konferansı'na katılan ülkelerin parlamento başkanları aile fotoğrafı çekildi. Toplantıda Türkiye'yi temsil eden TBMM Başkanı Mustafa Şentop da fotoğrafta yer aldı.
(İHA)