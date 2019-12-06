TBMM Başkanı Şentop: "Parçalanmamızı bekleyenler ebediyete kadar bekleyecekler"

06.12.2019 23:40 | Son Güncelleme: 06.12.2019 23:46

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Türkiye'nin gücüne ve geleceğine inanmak gerektiğini belirterek, "Ekonomik olarak küçülmemizi bekleyenler kendileri küçülecektir. Siyaseten, askeri olarak zayıflamamızı bekleyip ellerini ovuşturanların elleri böğründe kalacaktır. Parçalanmamızı bekleyenler ebediyete kadar bekleyeceklerdir." dedi.

Şentop, Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) tarafından düzenlenen "Ekonomiye Değer Katanlar" ödül töreninde yaptığı konuşmada, Türkiye'nin maruz kaldığı saldırılara ve küresel güç odaklarına karşı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde cevap verildiğini belirtti.

Bölgesel ve küresel bütün platformlarda Türkiye'nin mazlumların yanında olduğunu anlatan Şentop, "Hep söylenen bir söz vardır, 'Türkiye, Türkiye'den büyüktür.' Bu gerçeği Türkiye dışına çıkıp oradan bakanlar daha iyi anlıyorlar. Bu şehirden üç kıtaya yayılan Osmanlı'nın tarih sahnesinden çekilmesi ve ardından oluşan vakumda bugün yaklaşık 50 devlet var. Ama hepsi de kaos, iç savaş, kriz, sosyal çalkantı içinde. Esasen Arap sokağından Latin Amerika sokaklarına, oradan Uzak Doğu'nun bazı bölgelerine kadar her yerde bir huzursuzluk bir kaotik ortam var." diye konuştu.

NATO'nun 70. kuruluş yıl dönümünün de kutlandığı İngiltere'nin başkenti Londra'daki liderler zirvesine de değinen Şentop, "Oradaki gelişmeleri izlediniz. Her zamanki gibi Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, gerçekleri eğip bükmeden konuşan, milletimizin iradesini, terör karşısındaki tavizsiz duruşunu NATO zirvesine eksiksiz yansıtan tek lider oldu." ifadesini kullandı.

"Ekonomik olarak küçülmemizi bekleyenler kendileri küçülecektir"

Dünyada nüfusun değiştiğini ve bunun da önemli sonuçlar doğuracağını vurgulayan Şentop, dünyada barışın sağlanmaması halinde hiç kimsenin huzur içinde yaşamayacağını ifade etti.

Şentop, stratejik bakış açısıyla bazı araştırmalar yapıldığını aktararak, "50 yıl sonra dünyada hangi ülkelerin esamesi okunacak, bununla ilgili ilk 5 ülkede Türkiye'yi de sayıyorlar. Bunun sebeplerinden biri nüfus meselesidir. Hem tarih hem de coğrafya itibariyle sahip olduğu konum Türkiye'yi etki gücü yüksek bir ülke haline getiriyor. Amerika'da birçok düşünce kuruluşu var, bunlar 21. yüz yılın Amerikan yüz yılı olacağını söylüyorlar, ikinci ülke olarak Türkiye'yi sayıyorlar, önümüzdeki 50 yılın parlak geleceği olan ülkeler arasında. Türkiye'nin gücüne ve geleceğine inanmalıyız, bu tarihin ve geleceğin bize yüklemiş olduğu bir sorumluluktur. Ekonomik olarak küçülmemizi bekleyenler kendileri küçülecektir. Siyaseten, askeri olarak zayıflamamızı bekleyip ellerini ovuşturanların elleri böğründe kalacaktır. Parçalanmamızı bekleyenler ebediyete kadar bekleyeceklerdir. Yalnızca 1071'dan 2071'e bakışımız değil, yalnız Anadolu'daki köklerimiz değil, Asya, Avrupa, Afrika'daki derin tarihsel izlerimiz ve binlerce yıllık siyasi bilincimiz ve derinliğimiz, dostlarımızı sevindirecek, düşmanlarımızı kahredecektir." diye konuştu.

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi

Türkiye'nin yeni kurulacak dünyada aktif aktör olabilmek için hükümet sistemi değişikliği yaptığını, yeni sistemin zamanla oturacağını anlatan Şentop, benzeri sistem değişikliği arayışı içinde olan devletleri örnek verdi.

Şentop, "Bunlardan biri Hollanda, son yaptığı seçimin ardından aylar boyunca hükümet kuramadı. Parlamenter sistemin önemli örneklerinden Almanya, çok ciddi bir hükümet sıkıntısı yaşadı. Hükümet kurma ihtimalinde Nazi siyasetinin devamı bir partinin adı dahi zikredildi, bir sonraki seçimde muhtemelen hükümet ortağı olabilecek bir parti. Parlamenter sistemin beşiği olan İngiltere'de çok ciddi sıkıntılar var. Eski hükümet sistemi milletin, halkın doğrudan hükümeti seçmesine izin vermeyen bir sistemdi." değerlendirmesinde bulundu.

Fransa'da başkanlık sistemine geçme tartışmaları olduğunu da hatırlatan Şentop, yeni dünya sisteminde siyasi yapıların hükümet etme biçimlerinin değişmesi gerektiğini vurguladı.

Konuşmasının ardından programda, ödül almaya hak kazananlara ödüllerini veren Şentop'a, BTSO Başkanı İbrahim Burkay da hediye takdim etti.

Törene, Bursa Valisi Yakup Canbolat, AK Parti Bursa milletvekilleri, Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir ile çok sayıda iş insanı ve davetli katıldı.

Kaynak: AA