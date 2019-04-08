TBMM Başkanı Şentop, Pakistan Milli Meclisi Başkanı Kayser ile Görüştü

- TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Pakistan Milli Meclisi Başkanı Esed Kayser ile görüşmesi DOHA - Parlamentolararası Birliği (PAB) 140. Genel Kuruluna katılmak üzere Katar'ın başkenti Doha'da bulunan TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Pakistan Milli Meclisi Başkanı Esed Kayser ile görüştü.

Kaynak: AA