TBMM Başkanı Şentop, Pakistan Milli Meclisi Başkanı Kayser ile Görüştü

TBMM Başkanı Şentop, Pakistan Milli Meclisi Başkanı Kayser ile Görüştü

- TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Pakistan Milli Meclisi Başkanı Esed Kayser ile görüşmesi DOHA - Parlamentolararası Birliği (PAB) 140. Genel Kuruluna katılmak üzere Katar'ın başkenti Doha'da bulunan TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Pakistan Milli Meclisi Başkanı Esed Kayser ile görüştü.

- TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Pakistan Milli Meclisi Başkanı Esed Kayser ile görüşmesi DOHA - Parlamentolararası Birliği (PAB) 140. Genel Kuruluna katılmak üzere Katar'ın başkenti Doha'da bulunan TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Pakistan Milli Meclisi Başkanı Esed Kayser ile görüştü.

Kaynak: AA
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