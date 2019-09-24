TBMM Başkanı Şentop, Pakistan Milli Meclis Başkanı Kayser ile görüştü - NUR
TBMM Başkanı Şentop, Pakistan Milli Meclis Başkanı Kayser ile görüşmesi NUR SULTAN - TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Avrasya Parlamento Başkanları 4. Toplantısı'na katılmak üzere geldiği Kazakistan'ın başkenti Nur Sultan'da, Pakistan Milli Meclis Başkanı Esad Kayser ile görüştü.
TBMM Başkanı Şentop, Pakistan Milli Meclis Başkanı Kayser ile görüşmesi NUR SULTAN - TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Avrasya Parlamento Başkanları 4. Toplantısı'na katılmak üzere geldiği Kazakistan'ın başkenti Nur Sultan'da, Pakistan Milli Meclis Başkanı Esad Kayser ile görüştü.