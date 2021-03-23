TBMM Başkanı Şentop, Pakistan Milli Günü'nü kutladı

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, 23 Mart Pakistan Milli Günü dolayısıyla Pakistan Ulusal Meclis Başkanı Asad Kaiser ile Pakistan Senatosu Başkanı Sadık Sanjrani'ye tebrik mektubu gönderdi.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, 23 Mart Pakistan Milli Günü dolayısıyla Pakistan Ulusal Meclis Başkanı Asad Kaiser ile Pakistan Senatosu Başkanı Sadık Sanjrani'ye tebrik mektubu gönderdi.

Şentop, Kaiser ve Sanjrani'ye gönderdiği mektuplarda, Pakistan Milli Günü'nü, Türk milleti ve şahsı adına en kalbi hislerle tebrik etti.

Türkiye ve Pakistan arasındaki köklerini tarihi ve kültürel bağlardan alan kardeşlik ilişkilerinin, iki ülke parlamentoları arasındaki yakın ilişkilere de güç verdiğini belirten Şentop, şunları kaydetti:

"Ülkelerimiz arasındaki bu kıymetli bağların, halklarımızın ortak faydasına hizmet edecek şekilde geliştirilmesine yönelik karşılıklı irade memnuniyet vericidir. Bu düşüncelerle, dost ve kardeş Pakistan halkına esenlik ve refah, size, Pakistan Ulusal Meclisinin ve Pakistan Senatosunun değerli üyelerine afiyet ve mutluluk dileklerimi sunarım."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sinan Uslu