İSLAMABAD - Ekonomik İşbirliği Teşkilatı Parlamenter Asamblesi - TBMM Başkanı Şentop (1)
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İSLAMABAD - Ekonomik İşbirliği Teşkilatı Parlamenter Asamblesi - TBMM Başkanı Şentop (1)

Anadolu Ajansı - Haberler | Güncel

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Pakistan'ın başkenti İslamabad'da düzenlenen Ekonomik İşbirliği Teşkilatı Parlamenter Asamblesi'nin (EİTPA) "Bölgesel Entegrasyon İçin Parlamenter Ortaklığın Desteklenmesi" başlıklı 2'nci Genel Konferansı'nda konuştu.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Pakistan'ın başkenti İslamabad'da düzenlenen Ekonomik İşbirliği Teşkilatı Parlamenter Asamblesi'nin (EİTPA) "Bölgesel Entegrasyon İçin Parlamenter Ortaklığın Desteklenmesi" başlıklı 2'nci Genel Konferansı'nda konuştu.

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İSLAMABAD - Ekonomik İşbirliği Teşkilatı Parlamenter Asamblesi - TBMM Başkanı Şentop (1)
İSLAMABAD - Ekonomik İşbirliği Teşkilatı Parlamenter Asamblesi - TBMM Başkanı Şentop (1)
İSLAMABAD - Ekonomik İşbirliği Teşkilatı Parlamenter Asamblesi - TBMM Başkanı Şentop (1)
İSLAMABAD - Ekonomik İşbirliği Teşkilatı Parlamenter Asamblesi - TBMM Başkanı Şentop (1)

Kaynak: Anadolu Ajansı

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İSLAMABAD - Ekonomik İşbirliği Teşkilatı Parlamenter Asamblesi - TBMM Başkanı Şentop (1) - Haberler
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