İSLAMABAD - Ekonomik İşbirliği Teşkilatı Parlamenter Asamblesi - TBMM Başkanı Şentop (1)
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Pakistan'ın başkenti İslamabad'da düzenlenen Ekonomik İşbirliği Teşkilatı Parlamenter Asamblesi'nin (EİTPA) "Bölgesel Entegrasyon İçin Parlamenter Ortaklığın Desteklenmesi" başlıklı 2'nci Genel Konferansı'nda konuştu.
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Pakistan'ın başkenti İslamabad'da düzenlenen Ekonomik İşbirliği Teşkilatı Parlamenter Asamblesi'nin (EİTPA) "Bölgesel Entegrasyon İçin Parlamenter Ortaklığın Desteklenmesi" başlıklı 2'nci Genel Konferansı'nda konuştu.
-1-
Kaynak: Anadolu Ajansı