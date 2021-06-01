TBMM Başkanı Şentop, Pakistan Cumhurbaşkanı Alvi tarafından kabul edildi
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TBMM Başkanı Şentop, Pakistan Cumhurbaşkanı Alvi tarafından kabul edildi

TBMM Başkanı Şentop, Pakistan Cumhurbaşkanı Alvi tarafından kabul edildi
Anadolu Ajansı / Muhammet Nazım Taşcı - Haberler | Güncel

Pakistan Cumhurbaşkanı Arif Alvi, yükselen İslamofobi ile mücadele konusunda dünyaya gerçek İslam'ın anlatılması gerektiğini belirterek, "Türkiye ve Pakistan birlikte İslam dünyasına öncülük etmeli." dedi.

Pakistan Cumhurbaşkanı Arif Alvi, yükselen İslamofobi ile mücadele konusunda dünyaya gerçek İslam'ın anlatılması gerektiğini belirterek, "Türkiye ve Pakistan birlikte İslam dünyasına öncülük etmeli." dedi.

Ekonomik İşbirliği Teşkilatı Parlamenter Asamblesinin (EİTPA), "Bölgesel Entegrasyon İçin Parlamenter Ortaklığın Desteklenmesi" başlıklı 2'nci Genel Konferansı'na katılmak için Pakistan'da bulunan TBMM Başkanı Mustafa Şentop, başkent İslamabad'daki Cumhurbaşkanlığı konutunda Alvi tarafından kabul edildi.

Kabulde Şentop, Pakistan Cumhurbaşkanı Alvi ile İslam ülkelerinin meseleleri başta olmak üzere, iki ülke arasındaki ilişkileri ve dünyayı etkileyen yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınını ele aldı.

Alvi, Türkiye ve Pakistan'ın isimlerinin farklı olsa da tek ülke olduğuna dikkat çekerek, iki ülkenin tarihi ilişkilere sahip olduğunu ve İstiklal Savaşı'nda Lahor Meydanı'nda toplanan yardımların karşılıklı ilişkilerin bir tezahürü olduğunu ifade etti.

Yükselen İslamofobi ile mücadele konusunda dünyaya gerçek İslam'ın anlatılması gerektiğinin altını çizen Alvi, "Türkiye ve Pakistan birlikte İslam dünyasına öncülük etmeli." dedi.

Türkiye ile Pakistan arasındaki ilişkiler "müstesna"

TBMM Başkanı Şentop ise iki ülke arasındaki ilişkilere değinerek, "Ülkelerimiz ve halklarımız arasındaki bu müstesna ilişkiler, zor zamanlarda ve milli davalarımızda birbirimize verdiğimiz destekle de kendini ispat etmiş sağlam ilişkilerdir." ifadelerini kullandı.

Şentop, Türkiye ve Pakistan'ın kardeşliğini tarihin güçlendirdiği ve tarihi olayların pekiştirdiği hakiki bir kardeşlik olarak nitelendirerek, "Türk İstiklal Harbi'nde ve 2016'da sergilenen dayanışma halklarımızın toplumsal hafızasındaki yerini almıştır." dedi.

15 Temmuz hain darbe girişimi sonrasında Pakistan makamlarının desteği ve Pakistan halkının dualarının Türk halkının kalbini fethettiğini ifade eden Şentop, "FETÖ terör örgütüne ait okulların Türkiye Maarif Vakfına devredilmesiyle bu konudaki dayanışma somutlaşmıştır." diye konuştu.

Şentop, bütün bu hadiselerin nesilden nesle aktarılarak devam eden kardeşlik ilişkilerinin bir tezahürü olduğuna işaret ederek, "Halklarımızın temsilcileri olan parlamentolarımız arasındaki ilişkilerin de karşılıklı iş birliği ve düzenli temaslar yoluyla daha da geliştirilmesi müşterek hedefimizdir." şeklinde konuştu.

Türkiye ile Pakistan'ın Kovid-19 küresel salgınındaki iş birliğiyle de diğer ülkelere örnek bir dayanışma sergilediğini belirten Şentop, salgının hem sağlık alanında hem de ekonomik bağlamdaki menfi neticelerinin ortadan kaldırılması için gayretlerin sürdüğünü kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Nazım Taşcı

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