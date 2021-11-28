TBMM Başkanı Şentop, PAB Başkanı Pacheco ile görüştü

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, İspanya'nın başkenti Madrid'de düzenlenen Parlamentolar Arası Birlik (PAB) 143. Genel Kurul toplantısında PAB Başkanı Duarte Pacheco ile ikili görüşme yaptı.

Şentop, Pacheco ile görüşmesinde düzensiz göçle mücadelede mevcut antlaşmalara uyulması, soruna sadece Avrupa eksenli bakış açısından çıkılması ve sorumlu paylaşım konularına vurgu yaptı.

TBMM Başkanı Şentop, " Türkiye, Avrupa Birliği (AB) ile 18 Mart Mutabakatı çerçevesinde yükümlülüklerini yerine getirmiştir. Buna karşılık AB halen yükümlülüklerini yerine getirmemiştir. Suriyeliler bağlamında gönüllü insani kabul ve terörden arındırdığımız bölgelere geri dönüş çabalarının desteklenmesini bekliyoruz." dedi.

Belarus-Polonya sınırında yaşanan göç krizine de değinen Şentop, "Belarus toprakları üzerinden müttefiklerimiz Polonya, Litvanya ve Letonya'ya yönelik olarak gerekli önlemlerin alınmadığını ve göçmenlerin sınır bölgelerinde zor durumda bırakıldıklarını üzüntüyle görüyoruz. Son 10 yıldır milyonlarca sığınmacıya ev sahipliği yapan ve düzensiz göç baskısı altında olan bir ülke olarak, Litvanya ve Polonya'nın yaşadığı sınamayı anlıyoruz. Müttefiklerimize desteğimiz tamdır." şeklinde konuştu.

"Türkiye'nin, tarafı olmadığı bir konunun tarafıymış gibi gösterilmesini kabul etmiyoruz ve Türkiye düşmanlığı olarak değerlendiriyoruz." diyen Şentop, "Litvanya ve Polonya ile iş birliğimiz mevcut. Birçok kez görüştüğümüz Litvanya'nın sınır görevlilerine eğitim verdik. İş birliğimiz devam ediyor." ifadelerini kullandı.

Şentop, "Dünyada göç ile ilgili bu kadar sorun varken, Akdeniz mültecilerin toplu ölümlerine şahit olurken, dünyanın sadece küçük bir kalabalığa yüzünü çevirmiş olması şaşırtıcı. Dünyayı ve olayları değerlendirirken sadece Avrupa eksenli bakış açısını değiştirmeliyiz." dedi.

Diğer yandan Şentop, Pacheco'nun 3-6 Ekim'de Türkiye'ye yaptığı ziyaretin PAB ile ikili ilişkilerin güçlendirilmesi ve somut iş birliği alanlarına odaklanılması açısından faydalı olduğunu hatırlatarak, PAB'a üye ülkelerinin meclis başkanlarını İstanbul'da düzenlenecek iki günlük bir konferansa davet etmeyi öngördüğünü söyledi.

AA / Şenhan Bolelli - Son Dakika Haberleri

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