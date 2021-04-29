TBMM Başkanı Şentop: "Özellikle gelecekte devletin rolü ve işlevi, bir yanda kamu hizmetinin devamlılığı diğer yanda kamu çalışanlarının haklarının...

TBMM Başkanı Şentop: "Özellikle gelecekte devletin rolü ve işlevi, bir yanda kamu hizmetinin devamlılığı diğer yanda kamu çalışanlarının haklarının korunması noktasında çalışmalar yapmak gerektiği açıktır.