TBMM Başkanı Şentop: "Özellikle gelecekte devletin rolü ve işlevi, bir yanda kamu hizmetinin devamlılığı diğer yanda kamu çalışanlarının haklarının...
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TBMM Başkanı Şentop: "Özellikle gelecekte devletin rolü ve işlevi, bir yanda kamu hizmetinin devamlılığı diğer yanda kamu çalışanlarının haklarının...

TBMM Başkanı Şentop: 'Özellikle gelecekte devletin rolü ve işlevi, bir yanda kamu hizmetinin devamlılığı diğer yanda kamu çalışanlarının haklarının...
Anadolu Ajansı / Özcan Yıldırım - Haberler | Güncel

TBMM Başkanı Şentop: "Özellikle gelecekte devletin rolü ve işlevi, bir yanda kamu hizmetinin devamlılığı diğer yanda kamu çalışanlarının haklarının korunması noktasında çalışmalar yapmak gerektiği açıktır.

TBMM Başkanı Şentop: "Özellikle gelecekte devletin rolü ve işlevi, bir yanda kamu hizmetinin devamlılığı diğer yanda kamu çalışanlarının haklarının korunması noktasında çalışmalar yapmak gerektiği açıktır."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Özcan Yıldırım

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