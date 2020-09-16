TBMM Başkanı Şentop, Özbekistan Meclis Başkanı İsmailov ile görüştü
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TBMM Başkanı Şentop, Özbekistan Meclis Başkanı İsmailov ile görüştü

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Özbekistan Yasama Meclisi Başkanı Nuriddinjon İsmailov ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

TBMM Başkanı Şentop, Özbekistan Meclis Başkanı İsmailov ile görüştü
16.09.2020 15:44 | Son Güncelleme: 16.09.2020 15:48

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Özbekistan Yasama Meclisi Başkanı Nuriddinjon İsmailov ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmed İsmailov, Özbekistan ve Türkiye arasındaki ilişkilerin pekiştirilmesi yolunda sarf ettiği çabalardan dolayı Şentop'a teşekkürlerini iletti. Tüm dünyayı etkisi altına alan Covid-19 salgınının etkilerinin de ele alındığı görüşmede İsmailov, Türkiye'nin bu süreçte gerçekleştirmiş olduğu tıbbi yardımlardan duyduğu memnuniyeti ifade etti.

Şentop ise, salgın sebebiyle karşılıklı ziyaretlerin oldukça zorlaştığını fakat salgın şartlarını dikkate alarak bazı ziyaretlerin başlatıldığını belirtti. Şentop, Özbekistan ile de görüşmelerin yüz yüze başlatabileceğini ve kendisini Türkiye'de ağırlamaktan memnuniyet duyacağını söyledi. Şentop ayrıca, çok taraflı uluslararası platformlarda Özbekistan ile iş birliğini önemsediklerini vurguladı. İsmailov da Şentop'u Özbekistan'a davet etti. - ANKARA

Kaynak: İHA

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