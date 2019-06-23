TBMM Başkanı Şentop, oyunu kullandı
- TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un oy kullanması ve açıklamaları İSTANBUL - Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop, oyunu kullandı.
- TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un oy kullanması ve açıklamaları İSTANBUL - Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop, oyunu kullandı.
Kaynak: AA
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