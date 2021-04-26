TBMM Başkanı Şentop: "Ortak kınama için hazırlık yapıyoruz. Yarın açıklayacağız"
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TBMM Başkanı Şentop: "Ortak kınama için hazırlık yapıyoruz. Yarın açıklayacağız"

TBMM Başkanı Şentop: 'Ortak kınama için hazırlık yapıyoruz. Yarın açıklayacağız'
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop, ABD Başkanı Joe Biden'ın 1915 olayları için "soykırım" demesine karşı, "Ortak kınama için hazırlık yapıyoruz.

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop, ABD Başkanı Joe Biden'ın 1915 olayları için "soykırım" demesine karşı, "Ortak kınama için hazırlık yapıyoruz. Yarın açıklayacağız" dedi.

Şentop, İkinci Karabağ Savaşı ve Ermenistan'ın Savaş Suçları Paneline katıldı. Daha sonra gazetecilerin ortak bildiriye ilişkin sorusunu cevapladı. Şentop, konuyla ilgili olarak, "Ortak kınama için hazırlık yapıyoruz. Yarın açıklayacağız" dedi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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