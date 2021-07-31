TBMM Başkanı Şentop, olimpiyat şampiyonu Mete Gazoz'u tebrik etti
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TBMM Başkanı Şentop, olimpiyat şampiyonu Mete Gazoz'u tebrik etti

TBMM Başkanı Şentop, olimpiyat şampiyonu Mete Gazoz'u tebrik etti
Anadolu Ajansı / Adem Balta - Haberler | Politika

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda şampiyon olarak Türkiye'ye okçulukta ilk altın madalyayı kazandıran Mete Gazoz'u telefonla arayarak tebrik etti.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda şampiyon olarak Türkiye'ye okçulukta ilk altın madalyayı kazandıran Mete Gazoz'u telefonla arayarak tebrik etti.

Şentop, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Tokyo 2020'de göğsümüzü kabartan, altın çocuk Mete Gazoz'u aradım, tebrik ettim. Heyecanı, sevinci milletimizin heyecanı, milletimizin sevinci." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Adem Balta

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