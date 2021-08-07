TBMM Başkanı Şentop, olimpiyat oyunlarında madalya kazanan kadın boksörleri kutladı
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TBMM Başkanı Şentop, olimpiyat oyunlarında madalya kazanan kadın boksörleri kutladı

TBMM Başkanı Şentop, olimpiyat oyunlarında madalya kazanan kadın boksörleri kutladı
Anadolu Ajansı / Ertuğrul Subaşı - Haberler | Politika

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda boksta kadınlar 69 kiloda altın madalya kazanan Busenaz Sürmeneli ile 51 kiloda gümüş madalya kazanan Buse Naz Çakıroğlu'nu tebrik etti.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda boksta kadınlar 69 kiloda altın madalya kazanan Busenaz Sürmeneli ile 51 kiloda gümüş madalya kazanan Buse Naz Çakıroğlu'nu tebrik etti.

Şentop, Twitter'dan ayrı ayrı yaptığı paylaşımlarla milli sporcuları tebrik etti.

Sosyal medya hesabında "Milli boksörümüz Busenaz Sürmeneli Olimpiyat tarihimizin ilk şampiyon boksörü oldu. Ülkemize ve milletimize bu gururu yaşatan altın yumrukların sahibi Busenaz'ı tebrik ediyorum." ifadelerini kullanan Şentop, Çakıroğlu için de "Kadınlar 51 kilo finalinde gümüş madalya kazanarak, kadınlar bokstaki ilk olimpiyat madalyamızın sahibi olan Buse Naz Çakıroğlu'nu yürekten kutluyorum. Tebrikler Buse Naz." değerlendirmesini yaptı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ertuğrul Subaşı

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