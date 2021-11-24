TBMM Başkanı Şentop, öğretmenlerle bir araya geldi

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, 24 Kasım Öğretmenler Günü nedeniyle Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer ve 81 ilden gelen öğretmenlerle bir araya geldi. Şentop, "Değişen dünya şartlarında çocuklarımız, sizlerin rehberliğine emanettir" dedi.

TBMM Başkanı Şentop, TBMM'deki kabulde, öğretmenlere yurdun her köşesinde verdikleri hizmetleri için teşekkür etti. Şentop, 20-25 yıl öncesinde bilgiye ulaşmanın zor olduğunu belirterek, "Kitaplar, kütüphaneler ve hatırlarsanız gazetelerin kupon karşılığı dağıttığı ansiklopediler bizim bilgiye ulaşma ve öğrenme kaynağımızdı. En önemlisi sizler yani branşlarında uzman öğretmenlerimiz, bilgiye erişim noktasında olmazsa olmazımızdı. Bugün ilkokuldan sonra hangi yaş grubu olursa olsun çocuklarımız, kendi seviyesindeki bilgiye ulaşma noktasında, bizim geçirdiğimiz öğrencilik dönemlerinden çok farklı bir zamana doğdular. Bugün 10 yaşından itibaren neredeyse bütün çocuklar, avucunun içinde dünyayı taşıyor. Elektronik cihazlar ve telefonlarla yapılacak işlemlerde aile büyüklerine onlar yardım ediyor" dedi.

Bakan Özer de, Türkiye'nin büyük hedefleri olduğuna dikkati çekerek, "Bu hedefleri gerçekleştirmek için çocuklarımızı ve gençlerimizi emanet ettiğimiz öğretmenlerimiz, ülkemizi daha müreffeh bir geleceğe taşımak için olağanüstü bir gayret göstermektedir. Ne mutlu bize ki, genç bir nüfusa sahip olan ülkemiz aynı zamanda dinamik, yeniliklere ve değişime hızla adapte olabilen çok değerli bir öğretmen gücüne de sahiptir. Milli Eğitim Bakanlığı olarak bilimde, kültürde ve irfanda, sanatta ve sporda ilerleme göstermek hedefiyle yolumuza devam edeceğiz. İşte bu hedef doğrultusunda yetiştirmek istediğimiz çocuklarımızı; yüzeysel bir eğitim anlayışı yerine medeniyet çizgimize uygun bir yaklaşımla, çok yönlü düşünebilen, milli ve manevi değerlerin yanında evrensel insani değerleri de özümsemiş bireyler olarak geleceğe hazırlamak en önemli gayemizdir" ifadesini kullandı.

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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