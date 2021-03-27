TBMM Başkanı Şentop, Norveç'i 3-0 mağlup eden A Milli Futbol Takımı'nı tebrik etti
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TBMM Başkanı Şentop, Norveç'i 3-0 mağlup eden A Milli Futbol Takımı'nı tebrik etti

Anadolu Ajansı / Aynur Ekiz - Haberler | Politika
TBMM Başkanı Şentop, Norveç'i 3-0 mağlup eden A Milli Futbol Takımı'nı tebrik etti

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu ikinci maçında Norveç'i 3-0 mağlup eden A Milli Futbol Takımı'nı kutladı.

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TBMM Başkanı Mustafa Şentop, 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu ikinci maçında Norveç'i 3-0 mağlup eden A Milli Futbol Takımı'nı kutladı.

Şentop, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Ay yıldızlılarımız bu gece gökyüzümüzü biraz daha aydınlattı. Milli takım ekibimizi ve yöneticilerini tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Aynur Ekiz

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