TBMM Başkanı Şentop, Nişantaşı'ndaki şiddet olayını telin etti Açıklaması

Meclis Başkanı Mustafa Şentop, İstanbul Nişantaşı'nda yaşanan şiddet olayına ilişkin "Kanada'da yaşanan İslam ve Müslüman düşmanlığına tepki gösterirken Türkiye'den böyle bir haberle karşılaşmak esef verici. Şiddetle lanetliyorum.