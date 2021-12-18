TBMM Başkanı Şentop, Nijer Milli Günü'nü kutladı - Haberler
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TBMM Başkanı Şentop, Nijer Milli Günü'nü kutladı

TBMM Başkanı Şentop, Nijer Milli Günü'nü kutladı
AA / Aynur Ekiz - Haberler | Politika

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Nijer Milli Günü'nü kutladı.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Nijer Milli Günü'nü kutladı.

TBMM Başkanı Şentop, Milli Gün dolayısıyla Nijer Ulusal Meclisi Başkanı Seini Oumarou'ya tebrik mektubu gönderdi.

Mektubunda Nijer'in Milli Günü'nü tebrik eden Şentop, " Türkiye, Nijer ile ilişkilerinin her alanda gelişmesine önem atfetmektedir. Müşterek gayretlerimizle yoğunlaştırabileceğimiz parlamentolar arası ziyaretler ve çok taraflı parlamenter platformlarda tesis ettiğimiz temaslar da ilişkilerimizin ileriye götürülmesine katkıda bulunmaktadır." ifadelerine yer verdi.

Şentop, Nijer Ulusal Meclisi Başkanı Oumarou'ya ve Nijer Ulusal Meclisi üyelerine sıhhat ve muvaffakiyetler temenni etti.

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AA / Aynur Ekiz - Son Dakika Haberleri

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