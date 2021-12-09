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TBMM Başkanı Şentop Nijer Meclis Başkanıyla görüştü

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop, İstanbul Kongre Merkezi'nde düzenlenen İslam İşbirliği Teşkilatı Üyesi Ülkeleri Parlamento Birliği (İSİPAB) 16'ncı Konferansı'nda Nijer Ulusal Meclis Başkanı Seini Ouamaru ve parlamento heyeti üyeleriyle basına kapalı bir görüşme gerçekleştirdi.

Tbmm Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop, İstanbul Kongre Merkezi'nde düzenlenen İslam İşbirliği Teşkilatı Üyesi Ülkeleri Parlamento Birliği (İSİPAB) 16'ncı Konferansı'nda Nijer Ulusal Meclis Başkanı Seini Ouamaru ve parlamento heyeti üyeleriyle basına kapalı bir görüşme gerçekleştirdi.

TBMM Başkanı Şentop Nijer Meclis Başkanıyla görüştü

TBMM Başkanı Şentop Nijer Meclis Başkanıyla görüştü

TBMM Başkanı Şentop Nijer Meclis Başkanıyla görüştü

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