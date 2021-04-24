TBMM Başkanı Şentop: "Ne zaman hasımları Türkiye aleyhine bir tavır içine girse HDP onlarla hareket ediyor."

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Ermeni terör örgütü ASALA tarafından şehit edilen diplomatlar ve ailelerinin Cebeci Asri Mezarlığı'ndaki kabirlerini ziyaret etti.