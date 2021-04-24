TBMM Başkanı Şentop: "Ne zaman hasımları Türkiye aleyhine bir tavır içine girse HDP onlarla hareket ediyor."
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TBMM Başkanı Şentop: "Ne zaman hasımları Türkiye aleyhine bir tavır içine girse HDP onlarla hareket ediyor."

Anadolu Ajansı / Mesut Tankulu - Haberler | Güncel

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Ermeni terör örgütü ASALA tarafından şehit edilen diplomatlar ve ailelerinin Cebeci Asri Mezarlığı'ndaki kabirlerini ziyaret etti.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Ermeni terör örgütü ASALA tarafından şehit edilen diplomatlar ve ailelerinin Cebeci Asri Mezarlığı'ndaki kabirlerini ziyaret etti. (3)

Şentop: "(HDP'nin 1915 olaylarına ilişkin açıklaması) Ne zaman hasımları Türkiye aleyhine bir tavır içine girse HDP onlarla hareket ediyor."

TBMM Başkanı Şentop: 'Ne zaman hasımları Türkiye aleyhine bir tavır içine girse HDP onlarla hareket ediyor.'
TBMM Başkanı Şentop: 'Ne zaman hasımları Türkiye aleyhine bir tavır içine girse HDP onlarla hareket ediyor.'
TBMM Başkanı Şentop: 'Ne zaman hasımları Türkiye aleyhine bir tavır içine girse HDP onlarla hareket ediyor.'
TBMM Başkanı Şentop: 'Ne zaman hasımları Türkiye aleyhine bir tavır içine girse HDP onlarla hareket ediyor.'

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mesut Tankulu

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