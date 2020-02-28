TBMM Başkanı Şentop: NATO ülkelerinin, Türkiye'ye karşı sorumlulukları var

28.02.2020 20:03 | Son Güncelleme: 28.02.2020 20:03

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, "Türkiye bir NATO üyesidir. NATO ülkelerinin, Türkiye'ye karşı sorumlulukları vardır. Başta Birleşmiş Milletler olmak üzere bu tabloda Türkiye'nin yalnız bırakılmaması gerektiği, hem insani hem hukuki sorumluluk olduğunu ifade etmek isterim" dedi.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Meclis'te basın mensuplarının İdlib saldırısına ilişkin sorularını yanıtladı. Şentop, CHP'nin yarın Meclis'i olağanüstü toplantıya çağırmasına ilişkin, Meclis'in çalıştığını, Salı günü kapalı oturumla Meclis'in bilgilendirileceğini söyledi. Şentop, "Bugün Cumhurbaşkanı Yardımcısı Sayın Fuat Oktay imzası ile Salı günü Milli Savunma Bakanı'nın genel kurulu bilgilendirmesine dair bir bilgilendirme yazısı geldi. Bu çerçevede Salı günü verilecek bilgilerin hem niceliği, hem niteliği bakımından Meclisimizi daha çok tatmin edeceğine dair bir kanaatim var. Yarın verimli bir sonuç alınamayacağı için Genel Kurulu olağanüstü toplantıya çağıramayacağımı bildirmek isterim" dedi.

4 PARTİ ORTAK BİLDİRİ HAZIRLIĞINDAŞentop, Meclis'te grubu bulunan AK Parti, CHP, MHP ve İYİ Parti'nin İdlib saldırısına ilişkin ortak bildiri hazırlığında olduğunu, HDP'nin ise bu bildiriye imza atmayacağını belirtti. TBMM Başkanı Şentop, İdlib saldırısının dünyada nasıl yankı bulduğuna ilişkin ise, şunları söyledi:

"Burada çok karışık siyasi ve askeri bir tablodan bahsediyoruz. Türkiye daha önce dünyada yaşanan benzeri acı olayların, tecrübelerin olmaması için büyük bir gayret gösteriyor. Burada bulunan insanların ölümden ve katliamdan korunacağı bir ortamın tesis edilmesi uluslararası kurumların mecburiyetindedir. Türkiye bir NATO üyesidir. NATO ülkelerinin, Türkiye'ye karşı sorumlulukları vardır. Bunların hatırlatılması lazım. Türkiye sadece NATO'nun yükümlülüklerini yerine getiren bir ülke değil. Hakları ve yetkileri olan bir ülke. Başta Birleşmiş Milletler olmak üzere bu tabloda Türkiye'nin yalnız bırakılmaması gerektiği, hem insani hem hukuki sorumluluk olduğunu ifade etmek isterim. Bu konuda olumlu gelişmeler var."

Kaynak: DHA