TBMM Başkanı Şentop, MÜSİAD heyetini kabul etti
AA / Sinan Uslu - Haberler | Politika
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Genel Başkanı Mahmut Asmalı ve beraberindeki yönetim kurulu üyelerini kabul etti.
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Genel Başkanı Mahmut Asmalı ve beraberindeki yönetim kurulu üyelerini kabul etti.
Şentop'un makamındaki kabul, basına kapalı gerçekleşti.
AA / Sinan Uslu - Son Dakika Haberleri
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