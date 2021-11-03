TBMM Başkanı Şentop, MÜSİAD heyetini kabul etti

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Genel Başkanı Mahmut Asmalı ve beraberindeki yönetim kurulu üyelerini kabul etti.

Şentop'un makamındaki kabul, basına kapalı gerçekleşti.

Haberi Kaydet