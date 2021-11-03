TBMM Başkanı Şentop, MÜSİAD heyetini kabul etti - Haberler
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TBMM Başkanı Şentop, MÜSİAD heyetini kabul etti

AA / Sinan Uslu - Haberler | Politika
TBMM Başkanı Şentop, MÜSİAD heyetini kabul etti

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Genel Başkanı Mahmut Asmalı ve beraberindeki yönetim kurulu üyelerini kabul etti.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Genel Başkanı Mahmut Asmalı ve beraberindeki yönetim kurulu üyelerini kabul etti.

Şentop'un makamındaki kabul, basına kapalı gerçekleşti.

AA / Sinan Uslu - Son Dakika Haberleri
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