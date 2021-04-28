TBMM Başkanı Şentop, Münir Nurettin Selçuk'u, vefatının 40. yılında andı
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TBMM Başkanı Şentop, Münir Nurettin Selçuk'u, vefatının 40. yılında andı

TBMM Başkanı Şentop, Münir Nurettin Selçuk'u, vefatının 40. yılında andı
Anadolu Ajansı / İsmail Çimen - Haberler | Politika

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, bestekar ve ses sanatçısı Münir Nurettin Selçuk'u, vefatının 40. yılında andı.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, bestekar ve ses sanatçısı Münir Nurettin Selçuk'u, vefatının 40. yılında andı.

Şentop, sosyal medya hesabından yayımladığı mesajında, Münir Nurettin Selçuk'un "Sana Dün Bir Tepeden Baktım Aziz İstanbul" adlı eserinin yer aldığı videoyu da paylaşarak, "Büyük Üstat Münir Nurettin Selçuk'u, vefat yıl dönümünde saygı ve rahmetle anıyoruz." ifadesini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İsmail Çimen

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