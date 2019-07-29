TBMM Başkanı Şentop, Moğolistan Parlamentosunu gezdi - ULANBATOR

TBMM Başkanı Şentop, Moğolistan Parlamentosunu gezdi - ULANBATOR

TBMM Başkanı Şentop'un parlamento salonunu incelemesi TBMM Başkanı Şentop Moğolistan'da TBMM Başkanı Mustafa Şentop ve beraberindeki heyet Moğolistan Büyük Kurul (Parlamento) Genel Kurul salonunu gezdi.

TBMM Başkanı Şentop'un parlamento salonunu incelemesi TBMM Başkanı Şentop Moğolistan'da
TBMM Başkanı Mustafa Şentop ve beraberindeki heyet Moğolistan Büyük Kurul (Parlamento) Genel Kurul salonunu gezdi.

Kaynak: AA
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