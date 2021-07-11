TBMM Başkanı Şentop, Moğolistan'ın Milli Günü'nü kutladı
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TBMM Başkanı Şentop, Moğolistan'ın Milli Günü'nü kutladı

TBMM Başkanı Şentop, Moğolistan'ın Milli Günü'nü kutladı
Anadolu Ajansı / İsmail Çimen - Haberler | Politika

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Moğolistan Milli Günü dolayısıyla Moğolistan Büyük Kurulu Başkanı Gambojav Zandanshatar'ı kutladı.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Moğolistan Milli Günü dolayısıyla Moğolistan Büyük Kurulu Başkanı Gambojav Zandanshatar'ı kutladı.

Şentop, Zandanshatar'a gönderdiği mesajda, Halk Devrimi'nin 100. yıl dönümü ve Moğolistan'ın Milli Günü dolayısıyla Moğol halkını en içten duygularla tebrik ettiğini belirtti.

Türk-Moğol dostluğunun ve parlamentolar arası iş birliğinin, halklar arasındaki müşterek tarih ve kuvvetli bağlar zemininde karşılıklı gayretlerle daha da gelişmesini temenni eden Şentop, "Zatıalinize ve şahsınızda Moğolistan Büyük Kurulunun değerli üyelerine sıhhat ve muvaffakiyetler diliyor, saygı ve selamlarımı iletiyorum." ifadesini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İsmail Çimen

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