TBMM Başkanı Şentop Moğolistan'da -4

TBMM Başkanı Şentop Moğolistan'da -4

TBMM Başkanı Şentop Moğolistan'da -4 (Parlamento ziyareti)

TBMM Başkanı Şentop Moğolistan'da -4 (Parlamento ziyareti)

Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et