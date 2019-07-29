TBMM Başkanı Şentop Moğolistan'da -3

TBMM Başkanı Şentop Moğolistan'da -3

TBMM Başkanı Şentop Moğolistan'da -3 (Parlamento Başkanı Zandanshatar tarafından onuruna verilen akşam yemeği)

TBMM Başkanı Şentop Moğolistan'da -3 (Parlamento Başkanı Zandanshatar tarafından onuruna verilen akşam yemeği)

Kaynak: DHA
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