TBMM Başkanı Şentop, Milli Günü dolayısıyla Azerbaycan Milli Meclisi Başkanı Gafarova'yı kutladı
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TBMM Başkanı Şentop, Milli Günü dolayısıyla Azerbaycan Milli Meclisi Başkanı Gafarova'yı kutladı

TBMM Başkanı Şentop, Milli Günü dolayısıyla Azerbaycan Milli Meclisi Başkanı Gafarova'yı kutladı
Anadolu Ajansı / Alper Atalay - Haberler | Politika

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Azerbaycan Milli Günü dolayısıyla Azerbaycan Cumhuriyeti Milli Meclis Başkanı Sahibe Gafarova'yı kutladı.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Azerbaycan Milli Günü dolayısıyla Azerbaycan Cumhuriyeti Milli Meclis Başkanı Sahibe Gafarova'yı kutladı.

Şentop, Gafarova'ya gönderdiği mektubunda, dost ve kardeş Azerbaycan halkını Türk milleti ve şahsı adına en içten duygularla tebrik ettiğini belirtti.

28 Mayıs 1918 tarihinde ilan edilen Azerbaycan Halk Cumhuriyeti'nin kuruluşunun, kardeş Azerbaycan'ın tarihinde bir dönüm noktası teşkil ettiğini anlatan Şentop, şunları kaydetti:

"Temelleri o günlerde sağlam atılmış olan Azerbaycan, bugün müstakil bir Cumhuriyet olarak, bölgenin ve dünyanın parlayan yıldızıdır. Azerbaycan'ın bağımsızlığını elde ettikten sonra her alanda göstermiş olduğu üstün başarıları Türkiye için gurur kaynağıdır. Kardeşlik seviyesindeki yakın iş birliğimiz, bölgemizde barış, refah ve istikrara önemli katkı sağlamaktadır. Türkiye ve Azerbaycan arasındaki mükemmel seviyedeki parlamenter ilişkilerimizin 'tek millet, iki devlet' anlayışıyla artarak süreceğinden şüphe duymuyorum. Bu bağlamda, parlamentolarımız arasındaki güçlü iş birliğinin ikili ilişkilerimize ivme kazandıran en önemli unsurlardan biri olduğunun da altını çizmek isterim."

Şentop, dost ve kardeş Azerbaycan halkına sıhhat, huzur ve refah temennisinde bulunarak Gafarova ve Azerbaycan Milli Meclisi üyelerine başarılar diledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Alper Atalay

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