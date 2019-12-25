TBMM Başkanı Şentop: "Milletimizi bir daha üçüncü sınıf demokrasiye mahkum ve mecbur etmeyeceğiz"

25.12.2019 16:07 | Son Güncelleme: 25.12.2019 16:13

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop, "Kimse bu ülkeyi 27 Mayıs, 12 Eylül, 28 Şubat gibi eski vesayetçi günlerine geri döndüremeyecektir. Milletimizi bir daha üçüncü sınıf demokrasiye mahkum ve mecbur etmeyeceğiz" dedi.



TBMM Başkanı Şentop, Hacı Bayram Veli Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Külliyesi Kongre Merkezi'nde düzenlenen Polis Amirleri Eğitim Merkezi 4. dönem mezuniyet törenine katıldı. Burada bir konuşma yapan Şentop, FETÖ ile mücadele kapsamında üçte biri rütbeli düzeyinde 30 bin 441 emniyet mensubunun ihraç edildiğini, bin 866 emniyet mensubunun haklarında süren soruşturmalar sebebiyle görevden uzaklaştırıldığını kaydetti. Adaletten, hakkaniyetten, hukuktan taviz vermediklerini söyleyen Şentop, "Haklarındaki soruşturmalar sonucunda isnat edilen suçlarla ilgili bilgi-belge bulunamayan 10 bin 311 emniyet mensubumuzun tekrar görevlerine iadesini yaptık. Teşkilatın personel ihtiyacını, FETÖ'cülerden temizlenmek suretiyle ortaya çıkan boşluğu da dolduracak şekilde giderecek tedbirleri süratle aldık. Geçtiğimiz 5 yıllık dönemde 14 bin 531'i komiser yardımcısı, 90 bin 400'ü polis memuru, 10 bin 250'si bekçi olmak üzere toplam 115 bin 200 personeli göreve başlattık. Bu büyük mücadele dönemini hamdolsun herhangi bir güvenlik zafiyetine sebebiyet vermeden geride bıraktık. Devletimizi FETÖ'cülerden temizledikçe terör ve suç örgütlerine karşı yürüttüğümüz mücadeleden tarihi sonuçlar elde etmeye başladık. Türkiye'nin operasyon derinliğini, Suriye'den Irak'a kadar uzattık. Bölücü terör örgütüne tarihinin en ağır darbelerini indiriyoruz. Sadece son 3 senede 28'i kırmızı listeden 537 sözde üst düzey teröristi etkisiz hale getirdik. Terör örgütüne katılım oranlarını da 30 yılın en düşük seviyelerine indirdik. Örgütün bölge halkı üzerindeki baskısı ortadan kalktıkça tepkiler de daha yüksek sesle ifade edilir oldu. 114 gündür evlatlarına kavuşma umuduyla bekleyen Diyarbakır anneleri, bu yeni dönemin sembolü haline geldiler. Diyarbakır anneleri, terörün acımasız ve vahşi yüzüne ayna tuttular" ifadelerini kullandı.



Türkiye'nin demokratik kazanımlarından da, güvenlik alanında elde ettiği başarılardan da taviz vermeden hedeflerine doğru yürümeyi sürdüreceğini belirten Şentop, "Kimse bu ülkeyi 27 Mayıs, 12 Eylül, 28 Şubat gibi eski vesayetçi günlerine geri döndüremeyecektir. Milletimizi bir daha üçüncü sınıf demokrasiye mahkum ve mecbur etmeyeceğiz. Geçmişte bazı dönemlerde yaşandığı gibi güvenliği bahane ederek hukukun çiğnenmesine, demokrasinin askıya alınmasına, özgürlüklerin kısıtlanmasına göz yummadık, göz yummayacağız. Hem güvenliğimizi tam anlamıyla tesis etmekte, hem de bunu hukuk ve demokrasi içinde, özgürlüklere sahip çıkarak gerçekleştirmekte kararlıyız" dedi.



"Bizim anlayışımızda özgürlük ve güvenlik birbirinin zıddı değil, birbirinin tamamlayıcısıdır" diyerek sözlerini sürdüren Şentop, mezun olan 2 bin 559 komiser yardımcısına şu tavsiyelerde bulundu:



"Sizlerin de kanunları uygularken bu hassasiyetle hareket edeceğinize inanıyorum. Lütfen şunu hiçbir zaman aklınızdan çıkarmayın; devleti korumanın yolu öncelikle milleti korumaktır. 'İnsanı yaşat ki devlet yaşasın' ilkesi bizim 'kerim devlet' tasavvurumuzun en önemli yapı taşıdır. Kerim devlet, sadece adalet ve güvenliği sağlamakla kalmaz, aynı zamanda insanına, vatandaşına da sahip çıkar. Biz insanımızı ne kadar yüceltirsek, vatandaşımıza ne kadar güçlü sahip çıkarsak, devletimiz de o derece büyüyecek, gelişecektir. Vatandaşımıza güvenlik hizmetinin ne şekilde sunulduğu, en az hizmetin kendisi kadar önemlidir. Polisin topluma yaklaşımı, devletin vatandaşına yaklaşımının adeta aynası gibidir. Sizlerden milletin canına, malına, namusuna kast eden vicdansızlara karşı daima sert ve tavizsiz; insanlarımıza karşı ise her zaman müşfik olmanızı bekliyorum. Vatandaşla münasebetlerimizde saygıyı hiçbir zaman terk etmeyecek, kanunların bize verdiği yetkiyi kullanırken asla sınırları aşmayacağız. Hele hele vatandaşla aramıza duvarlar kesinlikle örmeyeceğiz. Sizlerden mensubu olmaktan gurur duyduğumuz aziz milletimize en güzel şekilde hizmet etmenizi bekliyorum. Her birinizden aldığınız eğitimin, üstünüzde taşıdığınız üniformanın, milletimizin ve ailelerinizin sizin için gösterdiği fedakarlıkların hakkını vererek, mesleğinizi en güzel şekilde icra etmenizi bekliyorum."



Törene TBMM Başkanı Şentop'un yanı sıra, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı Metin Kıratlı, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, Polis Akademisi Başkanı Prof. Dr. Yılmaz Çolak, Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, Sahil Güvenlik Komutanı Tuğamiral Ahmet Kendir katıldı. - ANKARA

Kaynak: İHA