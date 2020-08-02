TBMM Başkanı Şentop, mevkidaşlarıyla bayramlaştı
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TBMM Başkanı Şentop, mevkidaşlarıyla bayramlaştı

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Kazakistan, Pakistan, Kırgızistan, Katar, KKTC ve Irak Meclis Başkanları ile görüşerek bayramlarını kutladı.

TBMM Başkanı Şentop, mevkidaşlarıyla bayramlaştı
02.08.2020 18:39 | Son Güncelleme: 02.08.2020 18:43

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Kazakistan, Pakistan, Kırgızistan, Katar, KKTC ve Irak Meclis Başkanları ile görüşerek bayramlarını kutladı.

Meclis Başkanlığından yapılan açıklamaya göre Şentop, Kazakistan Meclis Başkanı Nurlan Nigmatulin ile telefonda görüştü.

Karşılıklı bayram tebrikinde bulunulan görüşmede Şentop, Kazakistan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sebebiyle hayatını kaybedenler için başsağlığı diledi.

Salgınla mücadeleye önem verilmesi gerektiğine dikkati çeken Şentop, bu günlerin dayanışma içinde atlatılacağı ve geleceğe iş birliği içinde yürüneceğine olan inancını ifade etti.

Nigmatulin de Şentop'un aramasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Nigmatulin, Şentop'un Türk dünyasına yönelik faaliyetlerinin Kazakistan'da da bilindiğini ve kendisinin her zaman hayırla anıldığını belirtti.

Geçen yıl Bakü'de gerçekleştirilen TÜRK-PA toplantısında Şentop'un, bir sonraki toplantının Kazakistan'da yapılmasını teklif ettiğini hatırlatan Nigmatulin, Şentop'un önerisinden duyduğu memnuniyeti vurguladı, toplantının videokonferans ile değil yüz yüze yapılabilmesi için ertelenmesi önerisinde bulundu. Toplantının Türkistan bölgesinde yapılması yönünde fikir birliğine varıldı.

TBMM Başkanı Şentop, Katar Meclis Başkanı Ahmad Bin Abdullah Bin Zaid el Mahmud ile görüşmesinde de Türkiye ile Katar arasındaki mevcut iş birliğinin her alanda olduğu gibi parlamentolar arası ilişkilerde de güçlü bir şekilde sürmesi gerektiğini belirtti.

Türkiye'nin barış uğruna yaptığı girişimleri takdirle takip ettiğini dile getiren Zaid El Mahmud da Türkiye Cumhuriyeti'nin liderliğine ve gösterilen tavra teşekkür etti. Zaid El Mahmud, BM ile bir belge imzaladığını, teröre karşı parlamentolar arası bir büronun açılması sürecini başlattığını ve söz konusu büronun Katar'da açılacağını aktardı.

Şentop da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kovid-19 salgını sürecinde Katar'a bir ziyaret gerçekleştirdiğini, bu ziyaretin, Katar ile ilişkilere Türkiye'nin verdiği önemin göstergesi olduğunu ifade etti.

Salgınla mücadelede Katar'ın aldığı tedbirleri ve diğer ülkelere sunduğu desteği takdirle takip ettiğini belirten Şentop, "Salgınla mücadele kapsamında Körfez İşbirliği Konseyinin tekrar bir araya gelme kararı önemli bir karardır ancak 4. yılına girmiş olan ambargo sebebiyle bu konseyin işlevselliğinin geri planda kaldığını üzülerek belirtmek isterim." dedi.

Şentop, diğer körfez ülkelerinin Katar'a karşı sergiledikleri tutumu bir an önce sona erdirmeleri gerektiğini de sözlerine ekledi.

Şentop, Pakistan Senatosu Başkanı Sadiq Sanjrani, Kırgızistan Meclis Başkanı Dastanbek Cumabekov, KKTC Meclis Başkanı Teberrüken Uluçay ve Irak Meclis Başkanı Muhammed Halbusi ile de görüştü.

Kaynak: AA

Manşet

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