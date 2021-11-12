TBMM Başkanı Şentop: "Meselemiz genç nüfusu, bu büyük imkanı nitelikli hale getirmek, iyi yetiştirmek"

ARTUKLU, MARDİN (AA) - TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Mardin Artuklu Üniversitesinde düzenlenen, " Türkiye'de Toplum, Siyaset ve Anayasalar" konulu konferansa katıldı. (2)

"Nüfus, özellikle genç nüfus ve özellikle iyi yetişmiş genç nüfus en önemli sermayesi bütün ülkelerin"

"Bilhassa Avrupa ülkelerinde nüfusun negatif artışı, yani azalmaya başlaması, aynı zamanda nüfusun yaşlanması sebebiyle yaşlı nüfus genç nüfus dengesindeki bozulma geleceğe yönelik olarak çok önemli endişeleri içinde barındırıyor"

"Her ne kadar bizim nüfus artışımızda da nispeten bir hızımızda azalma olsa da Türkiye halen dünya örnekleriyle karşılaştırıldığında genç bir nüfusa sahip. Meselemiz bu genç nüfusu, bu büyük imkanı nitelikli hale getirmek, iyi yetiştirmek, bugünün ve geleceğin hedefleri doğrultusunda iyi yetiştirmek"