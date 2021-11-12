TBMM Başkanı Şentop: "Meselemiz genç nüfusu, bu büyük imkanı nitelikli hale getirmek, iyi yetiştirmek" - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

TBMM Başkanı Şentop: "Meselemiz genç nüfusu, bu büyük imkanı nitelikli hale getirmek, iyi yetiştirmek"

AA / Ahmet Kaplan - Haberler | Güncel

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Mardin Artuklu Üniversitesinde düzenlenen, "Türkiye'de Toplum, Siyaset ve Anayasalar" konulu konferansa katıldı.

ARTUKLU, MARDİN (AA) - TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Mardin Artuklu Üniversitesinde düzenlenen, " Türkiye'de Toplum, Siyaset ve Anayasalar" konulu konferansa katıldı. (2)

"Nüfus, özellikle genç nüfus ve özellikle iyi yetişmiş genç nüfus en önemli sermayesi bütün ülkelerin"

"Bilhassa Avrupa ülkelerinde nüfusun negatif artışı, yani azalmaya başlaması, aynı zamanda nüfusun yaşlanması sebebiyle yaşlı nüfus genç nüfus dengesindeki bozulma geleceğe yönelik olarak çok önemli endişeleri içinde barındırıyor"

"Her ne kadar bizim nüfus artışımızda da nispeten bir hızımızda azalma olsa da Türkiye halen dünya örnekleriyle karşılaştırıldığında genç bir nüfusa sahip. Meselemiz bu genç nüfusu, bu büyük imkanı nitelikli hale getirmek, iyi yetiştirmek, bugünün ve geleceğin hedefleri doğrultusunda iyi yetiştirmek"

TBMM Başkanı Şentop: Meselemiz genç nüfusu, bu büyük imkanı nitelikli hale getirmek, iyi yetiştirmek

TBMM Başkanı Şentop: Meselemiz genç nüfusu, bu büyük imkanı nitelikli hale getirmek, iyi yetiştirmek

TBMM Başkanı Şentop: Meselemiz genç nüfusu, bu büyük imkanı nitelikli hale getirmek, iyi yetiştirmek

AA / Ahmet Kaplan - Son Dakika Haberleri
AK Partili Keşir'den Akşener'e mektup: Küfürlü dil kullanarak siyasetin bacısı olamazsınız

AK Partili Keşir'den Akşener'e mektup: Küfürlü dil kullanarak siyasetin bacısı olamazsınız

 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Macaristan Başbakanı Orban ile ortak basın toplantısında konuştu: (2)

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Macaristan Başbakanı Orban ile ortak basın toplantısında konuştu: (2)

 Türkiye'de 24 bin 898 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 197 kişi hayatını kaybetti

Türkiye'de 24 bin 898 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 197 kişi hayatını kaybetti
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
Haberi Kaydet
500
title